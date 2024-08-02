В Финляндии заявили о невозможности открыть КПП на российской границе

В конце июля в Финляндии вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией и их возможном выдворении. Для его применения нужно совместное решение президента и парламента страны

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Сейчас нет возможности открыть пропускные пункты на границе Финляндии с Россией, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью Iltalehti.

«На данный момент я все еще думаю, что возможностей для открытия нет», — сказал он.

Орпо заявил, что рад принятию парламентом закона о границе, который допускает ограничения на прием заявлений о предоставлении международной защиты при определенных условиях.

«Если это [открытие пограничных пунктов] приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в начале года, когда ненадолго открыли переходы, то нельзя этого допустить», — заявил Орпо. Он пояснил, что «в Европе существует большая обеспокоенность по поводу того, откроется ли новый нелегальный путь въезда с севера». И уточнил, что большинство беженцев, вероятно, планируют отправиться в Центральную Европу.

22 июля в Финляндии вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией и их возможном выдворении. Лицам, которые ищут убежище в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить. Закон действует год, он не будет применяться автоматически после вступления в силу. Для последнего необходимо совместное решение президента и правительства Финляндии.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, Хельсинки назвал причиной резкий наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Россия отвергает обвинения в содействии нелегальным беженцам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что погранпереходом пользуются те, кто имеет право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».