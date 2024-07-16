Президент Финляндии подписал принятый из-за мигрантов из России закон

Парламент Финляндии проголосовал за закон 12 июля. После вступления в силу 22 июля тот не будет применяться автоматически

Александр Стубб (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб утвердил чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении на границе с Россией, передает финская государственная телерадиокомпания Yle. Документ вступит в силу 22 июля.

«Я понимаю правовую и общественную напряженность, связанную с этим законом. Дискуссия демонстрирует твердую приверженность финнов национальной безопасности и верховенству закона», — написал Стубб в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Финский парламент проголосовал за законопроект 12 июля. Затем закон был принят на заседании государственного совета, которое началось 16 июля в полдень, после чего был утвержден на представление президенту.

Закон предполагает, что лицам, ищущим убежища в Финляндию, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить.

При этом закон носит временный характер — будет действовать только год и не будет применяться автоматически после вступления в силу. Для последнего требуется совместное решение правительства и президента. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен полагает, что сейчас не та ситуация, когда необходимо применение этого закона.

В конце прошлого года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти посчитали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому.

Россия отвергает обвинения в содействии нелегальным беженцам. В Кремле говорили о сознательном дистанцировании Хельсинки от «добрых» отношений с Москвой и выражали сожаление на этот счет. Погранпереходом пользуются те, кто имеет такое право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции», отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.