Где побывал Путин во время поездки в Чечню. Видео
Президент Владимир Путин вечером 20 августа прибыл в Чечню. По прилету его встретил глава региона Рамзан Кадыров, они вместе посетили могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также побывали в Российском университете спецназа в Гудермесе, где, как сообщил Кадыров, с начала военной операции на Украине прошли обучение более 47 тыс. человек. Также Путин и глава Чечни посетили новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном, строительство которой недавно завершилось.
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