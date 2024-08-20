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Где побывал Путин во время поездки в Чечню. Видео

Президент Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Где побывал Путин во время поездки в Чечню. Видео
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Президент Владимир Путин вечером 20 августа прибыл в Чечню. По прилету его встретил глава региона Рамзан Кадыров, они вместе посетили могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также побывали в Российском университете спецназа в Гудермесе, где, как сообщил Кадыров, с начала военной операции на Украине прошли обучение более 47 тыс. человек. Также Путин и глава Чечни посетили новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном, строительство которой недавно завершилось.

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Владимир Путин

политик, президент России
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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