Суд в Москве начал слушания по апелляции генерала Булгакова. Видео
Московский городской суд начал слушания по жалобе бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Генерал Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, участвует в заседании по видеосвязи.
Ранее ТАСС сообщал, что Булгаков давал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в поставках оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. После дачи показаний следователи решили его задержать.
Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах.
ФСБ сообщила о задержании генерала по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО.
Булгакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он имел отношение к заключению контрактов на установку и настройку систем освещения академии им. Кирова, к исполнению которых он привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, значительно завысившее стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн руб.
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