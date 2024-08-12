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Политика ,  
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Генерал Булгаков до задержания был свидетелем по делу о мошенничестве

ТАСС: генерал Булгаков до задержания проходил свидетелем по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере экс-заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков был осведомлен о проверке СК в его отношении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также Булгаков давал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в поставках оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. После дачи показаний следователи решили его задержать.

«Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу», — рассказал собеседник агентства.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах.

ФСБ сообщила о задержании генерала по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО.

Булгакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он имел отношение к заключению контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии им. Кирова, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества в этом учреждении.

К исполнению соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей.

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Теги
Минобороны Дмитрий Булгаков госконтракты мошенничество
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