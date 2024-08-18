СК проверит генерала Булгакова на причастность к другим преступлениям

Следствие собирается проверить на причастность к другим преступлениям экс-заместителя министра обороны по тылу Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — рассказал собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что «избранная Булгакову мера пресечения» нужна, чтобы обвиняемый не мог продолжать «заниматься преступной деятельностью» и распространять сведения, которые тот узнал в ходе расследования.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. 26 июля 2024 года его отправили в СИЗО «Лефортово» по коррупционному делу. Генералу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Булгаков причастен к заключению контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии им. Кирова. Обвиняемый привлек к исполнению соглашения подконтрольное ему предприятие, которое значительно завысило стоимость работ, сумма ущерба составила около 50 млн руб.