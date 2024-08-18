 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК проверит генерала Булгакова на причастность к другим преступлениям

Следствие собирается проверить на причастность к другим преступлениям экс-заместителя министра обороны по тылу Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — рассказал собеседник агентства.

Генерал Булгаков до задержания был свидетелем по делу о мошенничестве
Политика
Дмитрий Булгаков

Представитель правоохранительных органов уточнил, что «избранная Булгакову мера пресечения» нужна, чтобы обвиняемый не мог продолжать «заниматься преступной деятельностью» и распространять сведения, которые тот узнал в ходе расследования.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. 26 июля 2024 года его отправили в СИЗО «Лефортово» по коррупционному делу. Генералу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Булгаков причастен к заключению контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии им. Кирова. Обвиняемый привлек к исполнению соглашения подконтрольное ему предприятие, которое значительно завысило стоимость работ, сумма ущерба составила около 50 млн руб.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Следственный комитет Дмитрий Булгаков госконтракты мошенничество
Материалы по теме
Генерал Булгаков до задержания был свидетелем по делу о мошенничестве
Политика
«Ъ» узнал суть обвинения против генерала Булгакова
Политика
«РИА Новости» узнало о контрактах на питание для кадетов в деле Булгакова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
СК проверит генерала Булгакова на причастность к другим преступлениямПолитика, 08:03
Стало известно, какие языки хотят выучить россияне с доходом от ₽100 тыс.Общество, 08:01
В РАНХиГС сообщили о 555 переименованных на Украине улицах с 2014 годаПолитика, 07:14
Ленинградский военный округ потребовал с ВСК ₽49,5 млнПолитика, 06:53
«РИА Новости» узнали сумму хищений в рамках образовательного нацпроектаОбщество, 06:45
Задымленность от природных пожаров зафиксировали в 33 поселках ЯкутииОбщество, 06:14
В Ростовской области из-за атаки дронов загорелось дизтопливо на складахПолитика, 06:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны показало работу самоходной техники в Курской областиПолитика, 05:48
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 05:25
Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тыс.Общество, 05:22
NYT узнала о планах Трампа привлечь армию к подавлению беспорядков в СШАПолитика, 05:17
На Земле началась магнитная буряОбщество, 04:56
Зеленая партия США официально утвердила кандидата на выборах президентаПолитика, 04:30
Охраной казарм бундесвера занялись частные фирмы из-за нехватки персоналаПолитика, 04:03