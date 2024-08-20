Суд в ФРГ оставил без изменений приговор 99-летней сотруднице концлагеря

Ирмгард Фурхнер (Фото: Christian Charisius / Reuters)

Федеральный суд Германии оставил без изменений приговор бывшей сотруднице концлагеря, 99-летней Ирмгард Фурхнер, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В 2022 году окружной суд в городе Итцехо приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Ее обвинили в пособничестве убийству в концентрационном лагере Штуттгоф.

С июня 1943-го по апрель 1945 года Фурхнер работала стенографисткой у коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе. По мнению суда, она «помогала систематически убивать тысячи людей».

Как отмечает издание, дело Фурхнер вызвало «международный резонанс» из-за ее преклонного возраста.

В 2022 году бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен в возрасте 101 года приговорили к пяти годам тюремного заключения.