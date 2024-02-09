МИД Германии заявил, что Бербок не знала о нацистском прошлом дедушки
Глава МИД Германии Анналена Бербок не была в курсе содержания архивных документов, из которых следует, что ее дед придерживался национал-социалистических взглядов, сообщает Bild со ссылкой на министерство.
«Министр иностранных дел не знала о содержании документов», — заявили в МИДе в ответ на запрос таблоида.
Bild ссылается на журнал Bunte, который сообщил, что в архивных документах вермахта Вальдемар Бербок упоминается не просто как полковник и боевой офицер, но и как «ярый сторонник национал-социализма». В характеристике деда министра также сказано, что он читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено России).
Вместе с тем издание отметило, что личные дела солдат вермахта «почти всегда» содержали подобные формулировки, поэтому не могут однозначно свидетельствовать о положительном отношении к национал-социализму деда Бербок.
По данным Bunte, Вальдемар Бербок служил в инженерных войсках и ремонтировал зенитные установки. В 1944 году его наградили крестом «За военные заслуги», который вручался за храбрость на поле боя.
15 января Анналена Бербок приняла участие в демонстрации против правого экстремизма, которая прошла в Потсдаме. Среди демонстрантов также был канцлер Германии Олаф Шольц. Поводом для митингов стала публикация расследования издания Correctiv, в котором говорилось, что в ноябре 2023 года высокопоставленные члены правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» провели встречу с приверженцами неонацистских взглядов. На ней они обсудили способы выдворить из Германии просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».
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