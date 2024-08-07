ФСБ показала документы о создании атомной бомбы в нацистской Германии

ФСБ рассекретила показания группенфюрера СА Вехтера о разработке новых видов вооружений нацистской Германией. Он предполагал, что Берлин мог применить атомное оружие против СССР летом 1945 года

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ФСБ рассекретила и обнародовала архивные документы о создании атомной бомбы в нацистской Германии.

В сентябре 1945 года начальник оперсектора НКВД Берлина генерал-майор Алексей Сиднев отправил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову специальное сообщение о ходе следствия по делу группенфюрера (соответствовало званию генерал-лейтенанта) СА Вернера Вехтера. Во время допроса нацистский военный дал показания о разработке новых видов вооружений.

Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения стал генерал-майор Вальтер Дорнбергер, который отвечал за производство самолета-снаряда ФАУ-1 и баллистической ракеты ФАУ-2, а также атомных бомб.

Вехтер в 1943 году узнал о проведении в Берлине больших работ по изобретению атомной бомбы. На допросе он рассказал, что ему было известно, что Министерство вооружений нацистской Германии проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы.

Так, в 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, которые были способны бомбить военно-строительные центры СССР на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти самолеты нацисты предполагали использовать для транспортировки атомных бомб.

На основании бесед с шефом-инженером Министерства пропаганды Доминик и редактором секретного правительственного бюллетеня Гансом Гертелем Вехтер пришел к выводу, что нацистским Министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году. У него не было точных данных, что в определенные сроки войны против СССР были бы применены атомные бомбы, но, по его словам, отдельные признаки дали понять Вехтеру о возможности применения такого оружия против Советского Союза летом 1945 года.

Ранее ФСБ рассекретила архивные материалы, которые касаются обстоятельств покушения на Адольфа Гитлера, совершенного 20 июля 1944 года. Нападение спланировали высокопоставленные офицеры вермахта, заговор провалился.