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Политика ,  

В Германии 101-летний экс-охранник концлагеря получил пять лет тюрьмы

Йозеф С. (в коляске) &nbsp;
Йозеф С. (в коляске)   (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Бывшего охранника немецкого концентрационного лагеря Заксенхаузен, 101-летнего Йозефа С., приговорили к пяти годам тюремного заключения, сообщает Bild.

Йозеф С. служил в лагере с октября 1941 года по февраль 1945-го. Судебное разбирательство шло 34 дня, в итоге судом было установлено, что бывший охранник несет солидарную ответственность за убийство 3516 заключенных.

Подсудимый, уроженец Литвы, не признал свою вину. Адвокаты настаивали, что доказательств соучастия Йозефа С. в преступлениях нет. Они планируют обжаловать вынесенный приговор.

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Фото:Holger Weitzel / Global Look Press

Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург, который расположен примерно в 30 км от Берлина. Как сообщается на сайте музея, который теперь находится на территории бывшего лагеря, Заксенхаузен начали строить в 1936-м. Туда отправляли политических противников нацистов, евреев и членов других групп, которые Третий Рейх считал неполноценными по расовому или биологическому признаку, а также военнопленных. С 1936 по 1945-й в лагерь было отправлено более 200 тыс. человек.

Узники лагеря погибали от голода, болезней, принудительного труда, медицинских испытаний, жестокого обращения. В лагере были устроены крематорий и газовые камеры. В 1941 году там погибли не менее 13 тыс. советских военнопленных.

Лагерь освободила советская армия в апреле 1945 года. Перед наступлением Красной Армии нацисты решили эвакуировать лагерь, перед этим расстреляв около 3 тыс. «опасных» заключенных, еще несколько тысяч узников погибли в результате самой эвакуации. Когда советские войска пришли в лагерь, там оставались около 3 тыс. человек.

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С 1945 по 1950-й Заксенхаузен, находившийся в советской оккупационной зоне, продолжал использоваться как лагерь, в этот период в нем содержалось около 60 тыс. заключенных, 12 тыс. из них погибли.

Теги
Германия концлагерь Великая Отечественная война

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