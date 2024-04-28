Солиста «Коррозии металла» оштрафовали по статье о нацистской символике

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Сергея «Паука» Троицкого на 1 тыс. руб. Запрещенная символика была на мерче группы. Троицкий отметил, что выступал на сцене, а не продавал товары

Сергей Троицкий (сценический псевдоним «Паук») (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Нижегородский районный суд оштрафовал лидера и солиста группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на 1 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Суд установил, что на концерте коллектива, который проходил вечером 27 апреля, продавались товары с запрещенной символикой. В частности, по словам судьи, в деле предоставлены фотоматериалы, на которых запечатлены футболка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» и книга с символами нацистской армии.

Троицкий заявил, что выступал на сцене, а не продавал товары. Часть из этих товаров привез другой человек, заявил музыкант.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение. <...> У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — сказал он.

Троицкий пообещал в будущем взять дополнительных сотрудников для более тщательной проверки товаров.

Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта в клуб ворвались силовики и задержали музыкантов.

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Директор группы Мария Рунова сообщила РБК, что помимо музыкантов из зала также забрали около 40 человек. По ее словам, претензии к группе возникли из-за древнеславянских символов «в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», изображенных на мерче коллектива.