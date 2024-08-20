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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал сократить госдолг США

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Выборы президента США

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы намерен погасить госдолг страны. Об этом он заявил на митинге в Пенсильвании.

«Мы собираемся погасить долг нашей страны. Эта страна должна $35 триллионов, но это может быстро сойти на нет», — сказал он.

Кроме этого, Трамп также пообещал снизить налоги для граждан.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

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Дональд Трамп

В конце июля Минфин США опубликовал данные, согласно которым Государственный долг государства впервые достиг отметки $35 трлн.

В январе 2024 года внешний долг страны достигал $34 трлн. Тогда министр финансов Джанет Йеллен назвала эту цифру «пугающей».

Президент США Джо Байден и республиканец, на тот момент спикер палаты представителей Кевин Маккарти в 2023 году работали над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Оно разрабатывалось для того, чтобы предотвратить «угрозу катастрофического дефолта». Байден подписал соглашение в начале июня 2023 года.

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Дональд Трамп Госдолг США Пенсильвания выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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