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Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию и «сумасшедший смех»

Сюжет
Выборы президента США
Трамп на митинге в Пенсильвании раскритиковал экономический план Харрис и возложил на нее ответственность за высокую инфляцию в США при Байдене, а затем перешел к личным нападкам, хотя его сторонники просили этого не делать
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Пенсильвании, возложил на свою конкурентку, демократку Камалу Харрис, ответственность за высокую инфляцию при нынешнем лидере Джо Байдене, а позже перешел на личности, сообщает Bloomberg.

Часть мероприятия Трамп посвятил экономическому плану Харрис, который та представила накануне. Действующий вице-президент пообещала в случае избрания запретить «взвинчивание цен» на продукты питания и рецептурные лекарства и предоставить субсидии и налоговые льготы для среднего класса и малоимущих, за что в штабе республиканцев ее назвали «полноценной коммунисткой».

«Вчера Камала изложила свой так называемый экономический план. Она говорит, что собирается снизить стоимость продуктов питания и жилья, начиная с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад», — сказал Трамп, имея в виду день, когда Харрис вступила в должность вице-президента — 20 января 2021 года.

К июню 2022 года инфляция в США взлетела до 40-летнего максимума, превысив 9%, а затем начала замедляться. По итогам прошедшего июля индекс потребительских цен в стране составил 2,9% в годовом выражении, это самые низкие темпы инфляции с 2021 года.

Харрис и Трамп обменялись резкой критикой в адрес друг друга
Политика
Камала Харрис

Затем Трамп перешел к личным нападкам на Харрис, в частности, упомянул ее внешность и смех. «Мне говорят, будь любезнее. Вы слышали, как она смеется? Это смех сумасшедшего», — сказал политик, добавив при этом, что союзники призвали его воздержаться от оскорблений в адрес вице-президента.

Смех Харрис — одна из черт кандидата от демократов, к которой часто обращаются оппоненты вице-президента, отмечает The Washington Post. В соцсетях Харрис прозвали «королевой IJBOL» (аббревиатура расшифровывается как «I just burst out laughing», «Я просто лопнул от смеха» и означает смех в неподходящих или несвоевременных ситуациях). Сама Харрис не раз поднимала эту тему, например, в разговоре с актрисой Дрю Бэрримор в апреле. «Очевидно, некоторые любят обсуждать, как я смеюсь. У меня смех моей матери. И я выросла среди женщин, которые смеялись от всего сердца», — цитирует ее CNN. Телеканал отмечает, что Трамп смеется редко, при этом сторонники часто воспринимают его наиболее резонансные высказывания как шутки.

Некоторые республиканцы недовольны нападками Трампа на Харрис и призывают его в предвыборных выступлениях сосредоточиться на таких вопросах, как экономика и иммиграция, отмечает агентство. Именно они больше всего волнуют избирателей, как показывают опросы общественного мнения.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

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Дональд Трамп Камала Харрис Экономика Инфляция США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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