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Политика ,  
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Алиев угостил Путина кутабами и ляванги из баклажанов

Владимир Путин и&nbsp;Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Кутабы, ляванги из баклажанов, жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь российского лидера Владимира Путина во дворце «Гюлистан» в Баку. Меню оказалось в распоряжении ТАСС.

Гостям также предложили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, а также жареную дюшбару и национальные сладости.

В качестве напитков в меню были вина Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.

16 августа 2024 года в Кремле сообщили, что Путин должен посетить Баку 18–19 августа. По итогам визита 19 августа главы государств подписали совместное заявление, согласно которому стороны в том числе договорились продолжить укреплять межгосударственные связи и подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между странами.

Путин договорился с Алиевыми о совместном производстве нефтяных танкеров
Политика
Фото:Андрей Станавов / РИА Новости

Национальная кухня имеет особое значение в дипломатии. Так, в июне 2024 года на официальном завтраке в Кремле в рамках российско-конголезских переговоров с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо гостям подали пельмени с перепелкой и лисичками, томленые телячьи щечки в квасе и шербет из крыжовника.

В меню также были салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром и десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

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Владимир Путин Баку обед Ильхам Алиев Азербайджан
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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