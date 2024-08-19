Алиев угостил Путина кутабами и ляванги из баклажанов
Кутабы, ляванги из баклажанов, жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь российского лидера Владимира Путина во дворце «Гюлистан» в Баку. Меню оказалось в распоряжении ТАСС.
Гостям также предложили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, а также жареную дюшбару и национальные сладости.
В качестве напитков в меню были вина Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.
16 августа 2024 года в Кремле сообщили, что Путин должен посетить Баку 18–19 августа. По итогам визита 19 августа главы государств подписали совместное заявление, согласно которому стороны в том числе договорились продолжить укреплять межгосударственные связи и подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между странами.
Национальная кухня имеет особое значение в дипломатии. Так, в июне 2024 года на официальном завтраке в Кремле в рамках российско-конголезских переговоров с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо гостям подали пельмени с перепелкой и лисичками, томленые телячьи щечки в квасе и шербет из крыжовника.
В меню также были салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром и десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.
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