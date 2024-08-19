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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «РИА Новости».

«Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», — сказал Путин во время беседы с Алиевым.

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Путин прибыл в Баку 18 августа. Целью его визита были переговоры с президентом Азербайджана, которые на данный момент проходят в резиденции «Загульба».

Накануне стало известно, что лидеры двух стран намерены обсудить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование, а ее территория перешла под контроль Баку.

Совбез Армении возложил ответственность за потерю Нагорного Карабаха на Россию. Армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не защитили мирное население Карабаха. Российский МИД обвинения отверг.

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Баку Никол Пашинян Ильхам Алиев Владимир Путин переговоры
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Владимир Путин

политик, президент России
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Никол Пашинян

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1 июня 1975 года
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