Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «РИА Новости».

«Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», — сказал Путин во время беседы с Алиевым.

Путин прибыл в Баку 18 августа. Целью его визита были переговоры с президентом Азербайджана, которые на данный момент проходят в резиденции «Загульба».

Накануне стало известно, что лидеры двух стран намерены обсудить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.