 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин договорился с Алиевыми о совместном производстве нефтяных танкеров

Путин: Россия и Азербайджан совместно будут строить танкеры для перевоза нефти
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Россия и Азербайджан начнут совместно строить танкеры для перевозки нефтепродуктов, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Российская «Объединенная судостроительная корпорация» <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — заявил Путин.

По его словам, использование этих танкеров, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, «позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки».

Путин также добавил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в их числе ЛУКОЙЛ и КамАЗ. Кроме того, «Трансмашхолдинг» заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.

Член российской делегации, вице-премьер Александр Новак добавил, что Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, в том числе на Каспийском шельфе, кроме того, развивается сотрудничество в сфере электроэнергетики.

Путин предложил помощь в заключении мира между Баку и Ереваном
Политика
Владимир Путин

16 августа 2024 года в Кремле сообщили, что Путин должен посетить Баку 18–19 августа. По итогам визита планировалось принять совместное заявление глав государств. Его подписали 19 августа. Согласно документу, стороны в том числе договорились продолжить укреплять межгосударственные связи и подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между странами.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Азербайджан Россия нефтетанкер Владимир Путин Ильхам Алиев Трансмашхолдинг
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Путин предложил помощь в заключении мира между Баку и Ереваном
Политика
Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку
Политика
Посол Азербайджана заявил, что Путин и Алиев проведут насыщенный диалог
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 17:38
В Петербурге украинец получил 10 лет за передачу данных для удара ВСУПолитика, 17:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:46
Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологовОбщество, 17:40
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:30
При крушении суперъяхты в Италии пропал «британский Билл Гейтс»Общество, 17:28
ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубльИнвестиции, 17:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Дания разрешила Украине наносить удары по России своим оружиемПолитика, 17:22
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил ДонахьюОбщество, 17:07
Доходность аренды жилья в столицах стала рекордной с осени 2021 годаНедвижимость, 17:05
Тьерри Анри ушел из сборной Франции после проигрыша финала ОлимпиадыСпорт, 16:59
Умер обладатель трех звезд Michelin французский шеф-повар Мишель ГерарLife, 16:58
ВЦИОМ узнал, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента СШАПолитика, 16:48
AlphaRM назвала «Биннофарм Групп» лидером по продажам среди фармкомпанийПресс-релиз, 16:47