Путин договорился с Алиевыми о совместном производстве нефтяных танкеров
Россия и Азербайджан начнут совместно строить танкеры для перевозки нефтепродуктов, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Российская «Объединенная судостроительная корпорация» <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — заявил Путин.
По его словам, использование этих танкеров, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, «позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки».
Путин также добавил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в их числе ЛУКОЙЛ и КамАЗ. Кроме того, «Трансмашхолдинг» заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.
Член российской делегации, вице-премьер Александр Новак добавил, что Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, в том числе на Каспийском шельфе, кроме того, развивается сотрудничество в сфере электроэнергетики.
16 августа 2024 года в Кремле сообщили, что Путин должен посетить Баку 18–19 августа. По итогам визита планировалось принять совместное заявление глав государств. Его подписали 19 августа. Согласно документу, стороны в том числе договорились продолжить укреплять межгосударственные связи и подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между странами.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов