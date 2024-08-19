Путин договорился с Алиевыми о совместном производстве нефтяных танкеров

Путин: Россия и Азербайджан совместно будут строить танкеры для перевоза нефти

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Россия и Азербайджан начнут совместно строить танкеры для перевозки нефтепродуктов, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Российская «Объединенная судостроительная корпорация» <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — заявил Путин.

По его словам, использование этих танкеров, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, «позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки».

Путин также добавил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в их числе ЛУКОЙЛ и КамАЗ. Кроме того, «Трансмашхолдинг» заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.

Член российской делегации, вице-премьер Александр Новак добавил, что Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, в том числе на Каспийском шельфе, кроме того, развивается сотрудничество в сфере электроэнергетики.

16 августа 2024 года в Кремле сообщили, что Путин должен посетить Баку 18–19 августа. По итогам визита планировалось принять совместное заявление глав государств. Его подписали 19 августа. Согласно документу, стороны в том числе договорились продолжить укреплять межгосударственные связи и подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между странами.