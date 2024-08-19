Путин предложил помощь в заключении мира между Баку и Ереваном
Россия была бы рада внести вклад в подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил российский президент Владимир Путин в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Путина цитирует пресс-служба Кремля.
По его словам, если российские власти могут сделать что-то для того, чтобы «довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать, как мы много раз с вами об этом говорили, соответствующие направления в логистике и в экономике, — мы были бы очень этому рады».
Российский президент отметил, что после визита в Азербайджан свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поделится с ним результатами переговоров. «Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно. Поговорим об этом», — заверил Путин.
В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под его контроль. Большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.
Власти Армении возложили ответственность за потерю Нагорного Карабаха на Россию. Пашинян обвинил российских миротворцев в непредоставлении защиты мирному населению Карабаха. Москва отвергла оба обвинения.
В январе 2024 года Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции страны для заключения мира с Азербайджаном. Если решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении о воссоединении двух республик продолжит оставаться основой государственной политики Армении, то мира между Ереваном и Баку никогда не будет, считает премьер.
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