Путин угостил президента Конго крыжовниковым шербетом

Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

На официальном завтраке в Кремле в рамках российско-конголезских переговоров гостям подали пельмени с перепелкой и лисичками, томленые телячьи щечки в квасе и шербет из крыжовника. Меню оказалось в распоряжении агентства «РИА Новости».

На завтраке с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в меню также были салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром и десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

Два дня назад президент Конго приехал с визитом в Москву. В аэропорту его встретили заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.

27 июня Путин подписал указ о награждении президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго».

В начале месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конго с визитом. Тогда российскую делегацию встретил глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо, переговоры с местным руководством прошли в городе Ойо.