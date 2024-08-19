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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил об обсуждении с Сырским ракетной программы Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте, боевые действия в Курской области, а также реализацию ракетной программы с главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили с главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом, в разработке и производстве ракет», — написал Зеленский.

Сырский заявил, что на покровском направлении, в частности в районе Торецка, продолжаются тяжелые бои. Главком также отчитался об обстановке в Курской области. По словам президента, есть «очередное пополнение обменного фонда».

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Политика
Владимир Зеленский

С 6 августа бои с ВСУ идут в Курской области. Вместе с тем Минобороны России сообщало о наращивании темпов наступления на донецком направлении. В частности, ведомство в последние дни отчитывалось о контроле над городом Артемово, селами Лисичное, Свиридоновка и Ивановка.

В ВСУ признавали ухудшение ситуации в Донбассе, в том числе из-за сокращения поставок боеприпасов и усиления давления со стороны России. Жителей городов Мирноград, Селидово и Покровск в ДНР призывали эвакуироваться. Из последнего 19 августа принудительно начали вывозить семьи с детьми. В Киеве называли целью операции в Курской области усиление переговорных позиций. Кремль считает это наступление ВСУ провокацией.

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Владимир Зеленский Александр Сырский ракеты Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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