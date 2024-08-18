Встреча Путина и Алиева в Баку началась с неформального ужина

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Баку, сообщает пресс-служба Кремля.

«Неформальный обед прошел в резиденции «Загульба», расположенной на берегу Каспийского моря», — говорится в сообщении.

На встрече также присутствует жена азербайджанского лидера Мехрибан Алиева. В телеграм-канале Кремль опубликовал видео, на котором российский президент выходит из автомобиля и приветствует Алиева и его супругу.

Визит Путина продлится два дня. Ожидается, что во время переговоров они обсудят развитие двусторонних отношений, а также урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

В предыдущий раз российский президент наносил визит в Азербайджан в конце сентября 2018 года. Тогда он провел переговоры с Алиевым, а также посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходил в Баку.