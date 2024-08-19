 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, заявил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. <...> Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства <...> и потом пойти домой», — отметил Алаудинов.

По его словам, он понимает, что президент России Владимир Путин принял решение, чтобы срочники «не служили нигде» в мирное для страны время, но «сейчас идет война». Алаудинов уточнил, что призывники являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать большие выплаты.

Алаудинов заявил о передислокации ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

В марте Путин приказал отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений.

С 6 августа в Курской области идут бои между российской и украинской армиями. По оценке Министерства обороны, по состоянию на 19 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 3,4 тыс. военных.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей операции украинских сил «создание буферной зоны» на территории России, а его советник Михаил Подоляк — усиление позиций на переговорах.

Путин считает, что Украина хочет остановить наступление российских военных в Донбассе, но, по его словам, темпы операции там не снизились, а, напротив, увеличились в полтора раза.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апти Алаудинов Украина Курская область срочники призывники Чечня
Материалы по теме
Алаудинов заявил об уничтожении 11 единиц техники ВСУ в Курской области
Политика
Алаудинов сообщил о пленении бойца «Азова»
Политика
Алаудинов заявил об отражении «Ахматом» атаки ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатомОбщество, 13:18
Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНРПолитика, 13:15
Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в БакуПолитика, 13:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:08
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 13:07
Индекс Мосбиржи впервые за год упал ниже 2800 пунктовИнвестиции, 13:06
Bild узнал, что Киев лишился €3,8 млрд из-за споров в кабмине ГерманииПолитика, 13:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Самый титулованный тренер мира еще на год отложил уход из волейболаСпорт, 13:01
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса MiroТехнологии и медиа, 13:00
«Точный масштаб кризиса неизвестен». Чем обернется дефицит юанейPro, 12:58
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУПолитика, 12:52
Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»Общество, 12:51
Дешевле не будет: сколько стоят мини-квартиры в Москве и областиНедвижимость, 12:49
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали войти в КурскПолитика, 12:42