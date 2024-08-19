Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, заявил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. <...> Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства <...> и потом пойти домой», — отметил Алаудинов.

По его словам, он понимает, что президент России Владимир Путин принял решение, чтобы срочники «не служили нигде» в мирное для страны время, но «сейчас идет война». Алаудинов уточнил, что призывники являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать большие выплаты.

В марте Путин приказал отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений.

С 6 августа в Курской области идут бои между российской и украинской армиями. По оценке Министерства обороны, по состоянию на 19 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 3,4 тыс. военных.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей операции украинских сил «создание буферной зоны» на территории России, а его советник Михаил Подоляк — усиление позиций на переговорах.

Путин считает, что Украина хочет остановить наступление российских военных в Донбассе, но, по его словам, темпы операции там не снизились, а, напротив, увеличились в полтора раза.