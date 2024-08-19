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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о передислокации ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ хотят предпринять попытку атаки на новом участке в Курской области, но российские силы готовы и контролируют ситуацию, заявил Алаудинов. Накануне «было несколько волн наката» украинских войск, но наступление остановили
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Подразделения ВСУ в Курской области передислоцируются, «чтобы попробовать зайти с другой стороны», но российские силы контролируют ситуацию и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал», сказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Рассказывая о ходе боев в регионе, Алаудинов заявил, что накануне, 18 августа, «было несколько волн наката у противника». «Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники», — сообщил он.

В воскресной сводке Минобороны говорилось, что российские войска отразили атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное в Кореневском и Суджанском районах и нанесли поражения украинским подразделениям близ населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки. Также ведомство отчиталось о боях с диверсионными группами в лесных массивах Курской области.

Минобороны сообщило о боях с ВСУ в лесах Курской области
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По оценке министерства, за все время боевых действий, продолжающихся в Курской области с 6 августа, украинская сторона потеряла 3,4 тыс. военных.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей операции украинских сил «создание буферной зоны» на территории России, а его советник Михаил Подоляк — усиление позиций на переговорах. По мнению российского президента Владимира Путина, Украина хочет остановить наступление российских военных в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Путин также пообещал дать Киеву достойный ответ и исключил диалог с властями Украины.

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Теги
Апти Алаудинов Ахмат Курская область ВСУ Военная операция на Украине
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