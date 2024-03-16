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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Зарубин: Путин поручил заменить срочников до атак на регионы из-за разведданных
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Военная операция на Украине
Зарубин со слов Шойгу заявил, что из-за полученных за две недели до попыток прорыва границы данных об этих планах Путин приказал сменить проходящих в подвергшимся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников

Российская разведка за две недели до попыток украинских сил перейти границу получила информацию о таких планах, на этом основании президент Владимир Путин приказал отвести из этих районов те подразделения, где проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин. По его словам, об этом рассказал после заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу.

«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — сказал Зарубин.

Журналист в телеграм-канале опубликовал кадры боев, сообщив, что, по информации Шойгу, украинские войска планировали дойти до Белгорода и установить там флаг своей страны. По данным российского Минобороны, 11 марта украинские силы предприняли попытки перейти границу на пяти направлениях, однако они были пресечены. По оценкам ведомства, при этом были убиты 230 украинских бойцов, на следующий день — еще 190, также ВСУ потеряли 14 танков.

Кроме того, продолжил Зарубин, украинские силы забросили на российскую территорию десант в составе 30 человек, которые зашли на 400 м. Как рассказал Шойгу журналисту, группа была блокирована с трех сторон и «завязался активный контактный бой». Украинские бойцы «попали в огненный мешок», поскольку путь отхода был заминирован, а по группе подкрепления наносились удары авиации и артиллерии, в связи с чем оба подразделения были «почти полностью» уничтожены.

Минобороны заявило о срыве атаки ВСУ на белгородскую Козинку
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Попытки прорыва границы украинскими войсками в Белгородской и Курской областях активизировались на этой неделе. Минобороны сообщало, что все атаки с 12 по 15 марта были пресечены совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России. «Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей», — назвали потери ВСУ в военном ведомстве.

По словам Путина, Украина в ходе этих атак использовала свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин, но попытки не имели успеха. Он считает, что целью этих действий является «попытка помешать выборам президента России».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин срочники Белгородская область Курская область Павел Зарубин Сергей Шойгу
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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