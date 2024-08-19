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Политика ,  
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ФСБ сообщила о применении «Купола Донбасса» для борьбы с дронами над ДНР

За прошедшую неделю сотрудники ФСБ уничтожили 145 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, заявила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко, передает «Торезское телевидение».

«Террористические атаки дронов» были предотвращены с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса», уточнила она.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, система зафиксировала «повышенную активность» украинских разведывательных беспилотников в районе водонапорного узла в Петровском районе Донецка.

В Кировском районе, по словам Семесенко, «Купол Донбасса» предотвратил атаку на «объект энергетической инфраструктуры», уничтожив беспилотник ВСУ. Как отметила представитель ведомства, в результате удара без электричества могли остаться несколько районов города.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 18 августа в городе Ясиноватая в результате атаки ВСУ местной подстанции пропало электричество. Вечером того же дня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели двух человек в результате обстрела со стороны Украины.

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ДНР Макеевка Донецк ФСБ ВСУ БПЛА
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