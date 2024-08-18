 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР город Ясиноватая остался без света после атаки ВСУ по подстанции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки местной подстанции пропало электричество, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Предварительно, [нанесен] удар БПЛА по подстанции в Ясиноватой, город обесточен», — цитирует агентство своего собеседника.

Сотрудники МЧС пострадали из-за удара дрона в ДНР
Политика
Фото:МЧС России

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов.

30 июня в городе Ясиноватая снаряд HIMARS пробил девять этажей многоквартирного дома. Снаряд не разорвался, жильцов эвакуировали. В тот же день в городе при атаке ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС и два ребенка.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДНР подстанция электричество дрон ВСУ
Материалы по теме
Минобороны заявило о наращивании темпов наступления в ДНР
Политика
В Минобороны отчитались об ударах по позициям ВСУ в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Сергеевкой в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Бывший главный тренер сборной Польши умер в возрасте 76 летСпорт, 12:49
Лукашенко заявил о готовности «Искандеров» к ударам ядерными боеголовкамиПолитика, 12:47
Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 12:36
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:30
Адесанья проиграл второй подряд чемпионский бой UFC в среднем весеСпорт, 12:10
В ДНР город Ясиноватая остался без света после атаки ВСУ по подстанцииПолитика, 12:09
Сотрудники МЧС пострадали из-за удара дрона в ДНРПолитика, 11:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как живет город ядерщиков Курчатов, названный целью атаки ВСУОбщество, 11:45
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
FT рассказала, как жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмарЭкономика, 11:37
Задержанный в Хургаде самолет с российскими туристами вылетел в МосквуОбщество, 11:33
ФСБ задержала в ЛНР передававшего Киеву военные данные украинцаПолитика, 11:13
Роли Алена Делона в кино. ВидеоОбщество, 11:06
Две женщины пострадали при обстреле белгородского села Новая ТаволжанкаПолитика, 10:47