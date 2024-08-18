В ДНР город Ясиноватая остался без света после атаки ВСУ по подстанции
В городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки местной подстанции пропало электричество, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
«Предварительно, [нанесен] удар БПЛА по подстанции в Ясиноватой, город обесточен», — цитирует агентство своего собеседника.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов.
30 июня в городе Ясиноватая снаряд HIMARS пробил девять этажей многоквартирного дома. Снаряд не разорвался, жильцов эвакуировали. В тот же день в городе при атаке ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС и два ребенка.
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