В двух подконтрольных Киеву городах ДНР продлили комендантский час

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В подконтрольных Киеву городах Мирноград и Селидово в ДНР продлили комендантский час — теперь он будет действовать с 15:00 до 11:00, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

Таким образом, продолжительность комендантского часа составит 20 часов. Новые правила вступят в силу с 19 августа. Филашкин также призвал жителей этих городов эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

С 12 августа комендантский час ужесточили по всей занимаемой ВСУ части ДНР. Тогда его действие продлили до 16 часов — с 17:00 до 9:00.

Мирноград и Селидово — города в Покровском районе ДНР. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на покровском направлении складывается одна из наиболее тяжелых ситуаций для ВСУ.

В этом месяце российские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР: села Тимофеевка под Покровском (между ними примерно 20 км по прямой), Новоселовка Первая, которая тоже располагается в направлении Покровска (от нее до него и до Донецка примерно по 25 км по прямой на запад и на восток), Лисичное и др. 15 августа Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ивановка в 15 км от Мирнограда.