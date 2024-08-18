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Военная операция на Украине ,  
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Сотрудники МЧС пострадали из-за удара дрона в ДНР

Сотрудники МЧС пострадали из-за удара дрона во время тушения пожара в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Донецкой народной республике (ДНР) четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки украинского беспилотника, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Атака дрона на пожарный автомобиль произошла, когда сотрудники МЧС тушили легковушку в Горловке, рассказали в ведомстве.

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Пострадавших в результате удара дрона спасателей госпитализировали. Кроме того, повреждения получила автоцистерна.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание и «не допустили распространения пламени на рядом стоящую АЗС», подчеркнули в МЧС.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ДНР, а также ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в 2022 году.

16 августа в Донецке в результате удара ВСУ загорелся торговый центр «Галактика». На момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека, пострадали 13 человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что площадь пожара в ТЦ превысила 10 тыс. кв. м.

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ДНР Горловка МЧС пожарные пострадавшие БПЛА ВСУ
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