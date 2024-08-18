При обстреле Донецка погибли два человека
Донецк попал под обстрел со стороны Украины, в результате погибли два человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
Мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения погибли в ходе атаки на Петровский район города.
Кулемзин в течение дня 18 августа трижды писал, что этот район обстреливается украинскими военными.
Петровский район находится на западе Донецка, это наиболее отдаленная от центра часть города. Район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Двумя днями ранее, 16 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате последней атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк ранения получили 13 человек, 11 из них пострадали при ударе по торговому центру «Галактика» в Петровском районе. В ТЦ тогда начался пожар, площадь которого превысила 10 тыс. кв. м. ТАСС сообщал о двух погибших.
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