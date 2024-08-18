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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Донецка погибли два человека

Мэр Донецка сообщил о двух погибших при обстреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Донецк
Донецк (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Донецк попал под обстрел со стороны Украины, в результате погибли два человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения погибли в ходе атаки на Петровский район города.

Кулемзин в течение дня 18 августа трижды писал, что этот район обстреливается украинскими военными.

Петровский район находится на западе Донецка, это наиболее отдаленная от центра часть города. Район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Двумя днями ранее, 16 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате последней атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк ранения получили 13 человек, 11 из них пострадали при ударе по торговому центру «Галактика» в Петровском районе. В ТЦ тогда начался пожар, площадь которого превысила 10 тыс. кв. м. ТАСС сообщал о двух погибших.

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Теги
Донецк ДНР обстрел Военная операция на Украине
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