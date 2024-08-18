Постпред заявил, что Гросси может посетить Курскую АЭС «довольно скоро»

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность посетить Курскую АЭС, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.

«В последней информационной сводке агентства подтверждена готовность Р. Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации», — написал он.

Ульянов отметил, что «с учетом тревожных обстоятельств» визит гендиректора МАГАТЭ может произойти «довольно скоро».

Днем накануне, 17 августа, глава «Росатома» Алексей Лихачев и Гросси обсудили по телефону ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. В прошлый раз они общались 9 августа. Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов, где расположена станция, и «лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта».

Курская АЭС обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Курчатов, население которого составляет около 40 тыс. человек, находится примерно в 65 км от границы с Украиной.

Утром 6 августа подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС федерального уровня и КТО.

В «Росатоме» сообщали, что 8 августа на территории АЭС были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. 17 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что, «по поступающей информации», Киев готовит атаку на Курскую АЭС. Минобороны России пригрозило, что примет «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае атаки на станцию.

В Киеве подчеркнули, что не имеют ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции либо применять «грязную бомбу».