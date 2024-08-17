Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС

Лихачев пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и «лично оценить ситуацию». Гросси выразил готовность приехать на АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов посетить Курскую АЭС, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства по атомной энергии.

«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», — сказали там.

Днем 17 августа гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ обсудили по телефону ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. В прошлый раз они общались 9 августа. Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и «лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта», рассказали в госкорпорации.

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что, «по поступающей информации», Киев готов атаку на Курскую АЭС. Она призвала ООН и МАГАТЭ незамедлительно осудить «готовящиеся киевским режимом провокационные акции и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе». Минобороны пригрозило, что примет «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае атаки на АЭС. Целью удара ведомство считает обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины».

В Киеве подчеркнули, что не имеют ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции либо применять «грязную бомбу».