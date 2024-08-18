Путин прибыл в Баку для переговоров с Алиевым
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер пробудет в Азербайджане два дня, в ходе визита он должен встретиться с президентом страны Ильхамом Алиевым. Они обсудят урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и другие региональные и международные проблемы, а также поговорят о развитии отношений между Москвой и Баку.
«По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», — отмечали в Кремле.
Предыдущие переговоры Путина с Алиевым прошли в начале июля в Астане. Российский лидер тогда отметил, что, если бы они с президентом Азербайджана встречались ежемесячно, им было бы о чем поговорить. Путин также подчеркнул, что по вопросу торгово-экономического взаимодействия, который он назвал «ключевым», отношения между странами развиваются «позитивно».
В Азербайджан Путин в последний раз приезжал в конце сентября 2018 года. После переговоров с президентом страны он тогда также посетил чемпионат мира по дзюдо.
В начале августа в Баку также состоялась встреча Алиева с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
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