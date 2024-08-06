Шойгу прилетел в Азербайджан и встретился с Алиевым
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, сообщила пресс-служба главы государства. Деталей встречи пресс-служба президента на раскрыла.
Таким образом, секретарь Совбеза продолжает свое международное турне — накануне он проводил переговоры в Иране. Президент страны Масуд Пезешкиан в ходе разговора с Шойгу заявил, что Иран обязательно ответит Израилю на убийство политического лидера палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании.
Иранский президент подчеркнул, что его страна «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке, но Израиль «определенно получит ответ за свои преступления и наглость».
30 июля Хания прибыл в Тегеран на инаугурацию Пезешкиана, а на следующее утро, как передавали Al Hadath и Al Arabiya, был убит в результате прямого попадания ракеты. NYT сообщала, что причиной его смерти стала бомба, которую заложили в доме, где он не раз останавливался. Тегеран возложил ответственность за произошедшее на Израиль, страна не подтвердила и не опровергла свою причастность.
В рамках своего визита в Иран секретарь Совбеза также провел встречи с секретарем высшего совета нацбезопасности республики Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери. До этого Шойгу приезжал в Иран в сентябре, когда еще занимал пост министра обороны.
Шойгу, когда еще занимал пост министра обороны, посещал Азербайджан в ноябре 2020 года. В ходе встречи Алиев высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе и действия российских миротворческих сил в регионе. Москва вывела миротворцев в апреле—июне 2024 года.
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