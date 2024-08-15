В ГУР Украины подтвердили начало переговоров с Россией по обмену пленными

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 13 августа сообщал, что в Курской области к ВСУ попали в плен пять бойцов «Ахмат-Чечня», Минобороны 14 августа заявляло, что плен взяты 18 украинских военных

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Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило Financial Times (FT), что ведет диалог с Россией по обмену пленными.

Накануне об обсуждении обмена с Москвой также сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, тему военнопленных в Курской области он обсуждал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. «Обмен информацией продолжается. <...> Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал он.

Москалькова не сообщала о дискуссиях по обмену пленными в последние дни. РБК направил запрос омбудсмену.

Как отмечает FT, взятые в плен в Курской области российские военные, вероятно, усилят призывы Киева к проведению масштабного обмена. Минобороны России официально не сообщало о взятых в плен россиянах, однако командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов рассказал 13 августа, что в «неравном бою» в плен попали пять бойцов «Ахмат-Чечня» — трое стрелков и двое связистов. Минобороны 14 августа заявляло, что в Курской области были взяты в плен 18 украинских военных.

С начала военной операции Россия и Украина неоднократно проводили обмены пленными и телами погибших военнослужащих. Последний обмен пленными состоялся 17 июля, он был проведен по формуле «95 на 95».

Президент Владимир Путин в июне заявлял, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 российских военных. Омбудсмен Татьяна Москалькова называла переговорный процесс по обменам непростым.