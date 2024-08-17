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Политика ,  
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В Румынии нашли оружие, которое два украинца украли у пограничников

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

На территории Румынии было найдено оружие, которое граждане Украины похитили у украинских пограничников при незаконном пересечении границы, сообщила румынская Пограничная полиция.

Оружие было обнаружено накануне, 16 августа. Его нашли без магазина и боеприпасов в 600 м от границы, в районе коммуны Тарна-Маре. Румынское издание PresaSM опубликовало кадры, на которых виден автомат Калашникова, прислоненный к дереву посреди леса.

16 августа украинцы напали на пограничников на украинско-румынской границе, отняли у них оружие и попытались сбежать. По данным PresaSM, об инциденте румынской стороне сообщили украинские власти. Изначально считалось, что границу пересекли три человека, однако подтвердилась информация только о двух, еще один остался на территории Украины.

Румынские силовики развернули операцию по их поимке, в районе прорыва границы были установлены блокпосты, а к поискам привлечен полицейский вертолет. В тот же день оба нарушителя были задержаны.

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Фото:dpsu.gov.ua

В мае 2024 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что попытки граждан незаконно покинуть государство фиксируются ежедневно. По данным ведомства, количество таких нарушений в этом году увеличилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего украинцы пытаются покинуть страну через пропускные пункты у границы с Румынией и Молдавией. В июле пограничник застрелил гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией. В украинской Погранслужбе заявили, что он напал на сотрудника правоохранительных органов.

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Теги
Румыния Украина граница пограничники оружие полиция
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