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Политика ,  
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На Украине поймали мужчину, пытавшегося уплыть в Румынию через Дунай

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

На Украине задержали мужчину, который пытался пересечь границу и попасть в Румынию, переплыв Дунай под водой, сообщила украинская Госпогранслужба.

Пограничники заметили нарушителя во время патрулирования реки. Он плыл под водой, однако периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Мужчина использовал специальный подводный скутер (буксировщик), который позволяет погружаться на большую глубину и быстрее передвигаться под водой.

В ведомстве отметили, что ранее задержанный уже пытался незаконно пересечь границу.

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Фото:Сергей Худак / Ukrinform / Global Look Press

В мае 2024 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что попытки граждан незаконно покинуть государство фиксируются ежедневно. По данным ведомства, количество таких попыток в этом году увеличилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего украинцы пытаются покинь страну через пропускные пункты у границы с Румынией и Молдавией.

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Теги
Украина Румыния Госпогранслужба Украины пограничники граница Дунай
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