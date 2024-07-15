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Политика ,  
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Погранслужба Украины дала свою версию убийства мужчины на границе

Андрей Демченко
Андрей Демченко (Фото: Андрей Демченко / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пограничник, который застрелил на границе с Молдавией пытавшегося покинуть Украину мужчину, открыл огонь после того, как на него напали. Об этом, как сообщает украинское издание «Страна», заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Инцидент произошел 14 июля в Одесской области. По изначальной версии, которую привела «Страна», пограничники устроили погоню за автомобилем 29-летнего жителя Одессы, в котором находились трое пассажиров-уклонистов. После того как один из них побежал в сторону границы, пограничник застрелил его из пистолета.

В украинской Госпогранслужбе привели свою версию событий. «Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах, о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности», — сообщил Демченко. По его словам, на пограничника совершили нападение и только после этого тот открыл огонь.

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Стрельба произошла в населенном пункте Марьяновка в 15 км от границы с Молдавией. Покинуть территорию Украины собирались четверо военнослужащих-дезертиров, уточнило издание.

Инциденты, в том числе с применением оружия, на западных границах Украины происходят регулярно. Так, в конце июня на украинского пограничника на границе с Румынией напали с мачете и газовым баллончиком. Погранслужащий застрелил одного из нападавших.

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Теги
Украина пограничники Госпогранслужба Украины стрельба дезертиры
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