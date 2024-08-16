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Политика ,  
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Два украинца напали на пограничников, отобрали оружие и сбежали в Румынию

Фото: Horst Galuschka / Global Look Press
Фото: Horst Galuschka / Global Look Press

Двое граждан Украины напали на пограничников на украино-румынской границе, разоружили патруль и с отнятым оружием сбежали в Румынию. Беглецов уже поймали, сообщает румынское издание PresaSM.

Об инциденте, с нападением на пограничный патруль, как пишет издание, румынской стороне сообщили украинские власти. Изначально сообщалось, что беглецов было трое, однако подтвердилась информация только о двух, еще один человек остался на территории Украины. Границу они пересекли в районе коммуны Тарна-Маре.

Румынские силовики развернули операцию по их поимке, выдвинув к границе отряды жандармов и пограничников. На дорогах в районе прорыва границы были установлены блокпосты, к поискам привлекли полицейский вертолет. В 15:05 власти задержали одного из подозреваемых. Около 20:30 был задержан второй нарушитель границы.

«Пограничная полиция совместно с силами поддержки, участвовавшими в осмотре территории, обнаружила оружие, которое предположительно было украдено у украинских пограничников. У него нет магазина и боеприпасов, оно было найдено примерно в 600 м от линии границы, в направлении Тарна-Маре», — сообщили в Пограничной полиции Румынии.

Материал дополняется.

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