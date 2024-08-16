Суд в Москве оштрафовал Бориса Акунина на ₽30 тыс.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, Минюст России внес его в реестр иностранных агентов) суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Чхартишвили Григорий Шалвович признан виновным в совершении административного правонарушения <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 5 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по ней — штраф 50 тыс. руб.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году.

В феврале 2024 года его заочно арестовали на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса — публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет).

Писатель находится за пределами России, в конце января 2024 года его объявили в международный розыск. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. Кроме этого, книги Акунина еще в 2023 году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.