 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал Бориса Акунина на ₽30 тыс.

Борис Акунин&nbsp;(Григорий Чхартишвили, внесён Минюстом России&nbsp;в реестр иностранных агентов)
Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, Минюст России внес его в реестр иностранных агентов) суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Чхартишвили Григорий Шалвович признан виновным в совершении административного правонарушения <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 5 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по ней — штраф 50 тыс. руб.

Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн
Политика
Борис Акунин

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году.

В феврале 2024 года его заочно арестовали на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса — публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет).

Писатель находится за пределами России, в конце января 2024 года его объявили в международный розыск. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. Кроме этого, книги Акунина еще в 2023 году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Борис Акунин штраф иноагент
Материалы по теме
Басманный суд заочно арестовал Акунина
Политика
Акунин сообщил о блокировке Роскомнадзором его книжного магазина BAbook
Общество
МВД объявило в розыск Бориса Акунина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Бизнес-партнер создает параллельную компанию. Как выявить и противостоятьPro, 11:40
Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» утвердил дивидендную политикуИнвестиции, 11:37
Канада разрешила использовать переданную ВСУ бронетехнику под КурскомПолитика, 11:36
Суд в Москве оштрафовал Бориса Акунина на ₽30 тыс.Политика, 11:31
Джо Байден встретился с Владимиром Кара-Мурзой и его семьей в Белом домеПолитика, 11:20
Одержимость: почему в Индии возник ажиотажный спрос на золотоPro, 11:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге два ребенка попали в реанимацию из-за таблетокОбщество, 11:10
В Приморье пропал светОбщество, 11:10
Минимализм, бренды и природные цвета: как создать интерьер на все временаНедвижимость, 11:08
Алаудинов заявил, что военные контролируют обстановку в Курской областиПолитика, 11:06
Что будет, если зарубежные рекламные площадки вернутся в РоссиюPro, 11:01
Власти сделали бесплатными связь и интернет в девяти белгородских районахТехнологии и медиа, 11:01
Chainalysis: криптопреступники переключились на централизованные биржиКрипто, 10:56