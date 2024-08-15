В США заявили, что пытаются узнать цели атаки ВСУ на Курскую область
Американские власти не обладают достаточной информацией о цели нападения вооруженных сил Украины на Курскую область и по-прежнему стараются получить ее от Киева. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг.
«Мы все еще пытаемся узнать об этом больше. Мы по-прежнему пытаемся получить больше информации, какие цели они [ВСУ] преследуют», — сказала она.
Власти США заявили о намерении запросить Украину о происходящем в Курской области еще 7 августа, на следующий день после начала активных боевых действий в приграничье.
Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала о намерении «связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях». В Госдепе же заявили, что Украина сама решает, какие операции проводить и какие цели преследовать.
По информации CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США, нападение украинских вооруженных сил на Курскую область стало неожиданностью для американских властей.
Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта. Американские чиновники не считают, что Украина намерена продолжать бои на территории региона в долгосрочной перспективе.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин расценил ее как «масштабную провокацию».
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