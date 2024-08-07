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Военная операция на Украине ,  
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США решили потребовать у Киева объяснений по атаке на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
США хотят разобраться в ситуации в Курской области и запросят у Киева данные о действиях ВСУ, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Глава российского Генштаба ранее пообещал, что военные ВСУ в регионе «будут разгромлены»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Власти США обратятся к Украине за информацией о происходящем в Курской области, где на приграничной территории продолжаются бои после атаки ВСУ. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — отметил он.

Кирби также подчеркнул, что позиция США по применению ВСУ западного дальнобойного оружия неизменна и на ситуацию в Курской области не влияет.

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Фото:John Moore / Getty Images

Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут второй день. Как сообщал глава Генштаба России Валерий Герасимов, подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек начали наступление на регион с целью захвата Суджанского района, российские военные и силы ФСБ, заявляют в Минобороны, отражают атаки украинских сил. По словам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал глава Генштаба на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что украинский президент Владимир Зеленский отправил граждан страны «на мясорубку в Курске», чтобы «под шумок» продлить мобилизацию Украины еще на три месяца. Путин назвал атаку в Курской области «масштабной провокацией». СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.

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