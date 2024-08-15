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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»

WSJ: Залужный отверг участие в плане с подрывом «Северных потоков»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года&nbsp;
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года  (Фото: Danish Defense Ministry / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отверг свою причастность к планированию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, операцию по подрыву «Северных потоков» подготовила группа высокопоставленных офицеров и бизнесменов Украины. Президент Владимир Зеленский лично одобрил план, но, когда о нем узнало Центральное разведывательное управление США и попросило не совершать подрыв, отказался от него. Зеленский приказал Залужному не проводить операцию, однако тогдашний главком, как уточнили собеседники WSJ, ослушался и продолжил подготовку.

В этой связи команда Залужного изменила первоначальный план: к разработке привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации «рискованных тайных миссий» против России. Среди участников была женщина-водолаз, которая помогла создать впечатление группы друзей, отправившихся в круиз.

Залужный отверг свою причастность к плану. Он заявил в текстовой переписке с WSJ, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются «простой провокацией». Залужный отметил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии. С 2024 года бывший главком ВСУ работает послом Украины в Великобритании.

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Фото:Swedish Coast Guard

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов.

По данным The Washington Post, координировал атаку экс-полковник Сил спецопераций Украины Роман Червинский, которого, по данным WSJ, пригласил Залужный. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанному с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле 2024 года он вышел под залог.

Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что именно Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По их сведениям, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».

Расследовать дело о подрыве газопроводов взялись Швеция, Дания и Германия. Позже шведские и датские органы прекратили следственные действия. Российские следственные органы не были допущены до места происшествия, западные страны не стали делиться с Москвой результатами своих расследований, ссылаясь на конфиденциальность.

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Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года

По данным немецких СМИ, в сентябре 2022 года яхта с украинскими дайверами на борту стартовала из немецкого порта Росток. После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в порт. В какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства с таймерами к трубопроводам. Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что власти Германии выдали ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.

В ответ на просьбу РБК прокомментировать информацию СМИ о ходе расследования в Федеральной прокуратуре Германии заявили, что «принципиально не высказываются относительно ордеров на арест».

Президент Владимир Путин обвинил в подрыве «Северных потоков» США. На вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто совершил операцию по подрыву, он ответил: «Вы, конечно». Российский президент уточнил, что у Карлсона лично, может, и есть алиби, но «у ЦРУ такого алиби нет».

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Валерий Залужный ВСУ Северный поток Северный поток 2 Украина
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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