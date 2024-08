Германия исключила влияние дела «Северных потоков» на поддержку Украины

Результаты расследования дела о взрыве «Северных потоков» не повлияют на поддержку Украины, заявили в правительстве ФРГ. Ранее немецкие СМИ сообщили об ордере на арест гражданина Украины З. по подозрению в причастности к диверсии

Фото: Swedish Coast Guard

Поддержка Берлином Киева останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Его слова передает DPA.

Бюхнер подчеркнул, что расследование подрывов газопроводов полностью соответствует законодательству, это «главный приоритет» правительства Германии. Он также перенаправил все вопросы о ходе расследования к генеральному федеральному прокурору, однако в его офисе отказались от комментариев.

Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD ранее написали, что немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к взрывам двух ниток газопровода «Северный поток». Телеграм-каналы Mash и SHOT отмечали, что речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, получил специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения» и работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. В диверсии могли быть замешаны также инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family Евгений У. и его жена Светлана, считают правоохранители.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

6 февраля шведская прокуратура закрыла расследование диверсий, но не назвала причастных. Дания прекратила дело 26 февраля. The New York Times, Die Zeit, The Washington Post и другие издания писали о «проукраинской группировке», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила в нее взрывчатку в немецком порту и вышла к месту взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к подрыву газопроводов. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».