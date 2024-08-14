Германия исключила влияние дела «Северных потоков» на поддержку Украины
Поддержка Берлином Киева останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Его слова передает DPA.
Бюхнер подчеркнул, что расследование подрывов газопроводов полностью соответствует законодательству, это «главный приоритет» правительства Германии. Он также перенаправил все вопросы о ходе расследования к генеральному федеральному прокурору, однако в его офисе отказались от комментариев.
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD ранее написали, что немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к взрывам двух ниток газопровода «Северный поток». Телеграм-каналы Mash и SHOT отмечали, что речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, получил специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения» и работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. В диверсии могли быть замешаны также инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family Евгений У. и его жена Светлана, считают правоохранители.
6 февраля шведская прокуратура закрыла расследование диверсий, но не назвала причастных. Дания прекратила дело 26 февраля. The New York Times, Die Zeit, The Washington Post и другие издания писали о «проукраинской группировке», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила в нее взрывчатку в немецком порту и вышла к месту взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к подрыву газопроводов. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».
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