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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Axios сообщило о попытке Трампа склонить Израиль к сделке с ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о заложниках и прекращение огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку с палестинской группировкой ХАМАС. Однако собеседник издания подчеркнул, что он не знает, действительно ли Трамп сказал Нетаньяху именно это.

Офис премьер-министра не отрицал, что звонок состоялся. Кампания Трампа от комментариев отказалась.

Звонок состоялся незадолго до начала переговоров между представителями Израиля и ХАМАС в столице Катара, Дохе. Они пройдут 15 августа.

Переговоры должны быть посвящены прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Посредниками на них выступают Египет и Катар.

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ХАМАС пока не подтверждала участие в переговорах, хотя, по данным CNN, группировка хочет заключить сделку. Израиль согласился направить делегацию.

8 августа лидеры Египет, Катар и США выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль. Через несколько дней Axios сообщило со ссылкой на израильских чиновников, что переговоры между Израилем и ХАМАС в очередной раз зашли в тупик. Израильская сторона не подтверждала свою причастность к гибели Хании.

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Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху сектор Газа сделка
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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