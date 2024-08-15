Axios сообщило о попытке Трампа склонить Израиль к сделке с ХАМАС
Экс-президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о заложниках и прекращение огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам одного из источников, звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку с палестинской группировкой ХАМАС. Однако собеседник издания подчеркнул, что он не знает, действительно ли Трамп сказал Нетаньяху именно это.
Офис премьер-министра не отрицал, что звонок состоялся. Кампания Трампа от комментариев отказалась.
Звонок состоялся незадолго до начала переговоров между представителями Израиля и ХАМАС в столице Катара, Дохе. Они пройдут 15 августа.
Переговоры должны быть посвящены прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Посредниками на них выступают Египет и Катар.
ХАМАС пока не подтверждала участие в переговорах, хотя, по данным CNN, группировка хочет заключить сделку. Израиль согласился направить делегацию.
8 августа лидеры Египет, Катар и США выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.
В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль. Через несколько дней Axios сообщило со ссылкой на израильских чиновников, что переговоры между Израилем и ХАМАС в очередной раз зашли в тупик. Израильская сторона не подтверждала свою причастность к гибели Хании.
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