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Палестино-израильский конфликт ,  
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Не менее 100 человек погибли из-за удара Израиля по школе в Газе

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по боевикам ХАМАС, которые находились в командно-контрольном центре, расположенном в школе Аль-Табин

В результате удара Израиля по школе в секторе Газа не менее 100 человек погибли и десятки были ранены, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«Более 100 человек были убиты в результате израильского нападения на школу «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж города Газа», — написал телеканал.

ЦАХАЛ в телеграм-канале сообщила, что армия Израиля нанесла точный удар по боевикам ХАМАС, которые находились в командно-контрольном центре, расположенном в школе Аль-Табин.

По данным армии Израиля, командный центр служил укрытием для боевиков и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛа и Израиль.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Израиль нанес очередной удар по сектору Газа 13 июля. Тогда более 50 человек погибли и десятки получили ранения во время обстрела лагеря беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса.

Атака произошла во время активного разбора завалов и эвакуации раненых из района Телль аль-Хава на фоне отхода израильских сил.

Единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Полина Харчевникова
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