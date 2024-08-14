Посол рассказал, когда в Иране заработают карты «Мир»
Российская платежная система «Мир» должна заработать в Иране в течение шести месяцев, сообщил ТАСС посол страны в Москве Казем Джалали.
«[Иранская платежная] система Shetab сейчас будет функционировать на территории России. <...> В течение шести месяцев российская система «Мир» тоже заработает на территории Ирана», — сказал он.
В начале июля Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией «Мир» и Shetab, последнюю должны включить в способы оплаты в России к концу августа, сообщал глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.
В середине июля система «Мир» частично заработала в Мьянме, российскими картами также можно расплатиться в Азербайджане, Венесуэле, на Кубе и в других странах.
В феврале 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», попала под санкции США, что поставило под удар обслуживание этих карт. Весной платежная система прекратила работу в Киргизии и Армении.
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