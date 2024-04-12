 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Премьер Киргизии исключил причастность к прекращению работы карт «Мир»

Жапаров: банки Киргизии приостановили работу карт «Мир» из-за опасений санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Работу карт российской платежной системы «Мир» приостановил в Киргизии не Нацбанк, а коммерческие банки из-за опасения санкций. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров в интервью агентству Kabar.

Глава киргизского правительства подчеркнул, что власти республики «не испытывают страха перед какими-либо санкциями». К тому же он исключил наличие «объективных оснований» для введения таких ограничений.

«В-третьих, приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (Межбанковский процессинговый центр) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — объяснил Жапаров.

По его словам, киргизский Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, который более чем на 54% принадлежит коммерческим банкам. «Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», — допустил премьер.

Премьер Киргизии объяснил ограничения карт «Мир» угрозами из Латвии
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Прием карт системы «Мир» прекратился в Киргизии 3 апреля. Клиентам этой системы перестали быть доступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи. Однако остается возможность переводить средства между киргизскими и российскими банками.

Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) Киргизии объяснил, что решение было принято во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир».

Премьер Жапаров сообщил, что МПЦ обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Эта компания предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Киргизия платежная система "Мир" санкции
Материалы по теме
Башкан Гагаузии очертила возможный охват картами «Мир» жителей автономии
Финансы
Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада
Политика
Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
Мишустин поздравил Куклачева с 75-летием Общество, 12:38
В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе объявлена эвакуация Общество, 12:34
Хватит звать в «дружную команду». Как позиционировать компанию в вакансии Pro, 12:29
В Петербурге задержали за взятку замглавы Василеостровского района Общество, 12:29
Россия и Украина обменялись телами погибших военных Политика, 12:23
На пляже в Германии женщина провалилась в зыбучие пески Общество, 12:21
Украина сообщила о возвращении тел 99 погибших военных⁠ Политика, 12:15
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
РПЛ назвала лучший гол марта Спорт, 12:13
В Забайкалье вертолет Robinson при взлете задел хвостом землю и разбился Общество, 12:11
Пришел издалека: как федеральный ретейл меняет рынок Дальнего Востока Отрасли, 12:11
Байден превзошел Трампа в борьбе с Китаем Политика, 12:10
ООН добилась закрытия канала поставок оружия в Мьянму через Сингапур Политика, 12:08
Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав пьяным сыграл матч за ЦСКА Спорт, 12:02
Кикшеринг Whoosh внедрил систему запрета поездок на самокатах вдвоем Общество, 12:00