Премьер Киргизии исключил причастность к прекращению работы карт «Мир»

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Работу карт российской платежной системы «Мир» приостановил в Киргизии не Нацбанк, а коммерческие банки из-за опасения санкций. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров в интервью агентству Kabar.

Глава киргизского правительства подчеркнул, что власти республики «не испытывают страха перед какими-либо санкциями». К тому же он исключил наличие «объективных оснований» для введения таких ограничений.

«В-третьих, приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (Межбанковский процессинговый центр) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — объяснил Жапаров.

По его словам, киргизский Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, который более чем на 54% принадлежит коммерческим банкам. «Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», — допустил премьер.

Прием карт системы «Мир» прекратился в Киргизии 3 апреля. Клиентам этой системы перестали быть доступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи. Однако остается возможность переводить средства между киргизскими и российскими банками.

Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) Киргизии объяснил, что решение было принято во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир».

Премьер Жапаров сообщил, что МПЦ обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Эта компания предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.