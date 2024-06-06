В МИДе заявили о начале работы карт «Мир» в Азербайджане
Карты российской платежной системы «Мир» уже работают на территории Азербайджана, сообщил замглавы МИДа Михаил Галузин на сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Уже можно снимать манаты (денежная единица Азербайджана. — РБК) с карты «Мир» в банкоматах ВТБ», — передает слова замглавы «РИА Новости».
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
До начала военной операции 24 февраля 2022 года карту платежной системы «Мир» можно было использовать в Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и других странах.
После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с российской платежной системой санкциями, множество кредитных организаций нескольких стран, включая государства СНГ, объявили о прекращении приема этих карт.
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