В некоторых ресторанах Мьянмы стало возможно расплатиться картами «Мир»
Карты российской платежной системы «Мир» заработали в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме, сообщили ТАСС в посольстве России в республике.
Там выразили надежду, что вскоре работу карт расширят и это позитивно скажется на туристическом потоке. Российские туристы начали посещать Мьянму с начала 2000-х годов, однако большой популярности это направление не получило. В стране действует безвизовый режим на 30 дней для российских туристов.
Мьянма стала 13-й страной, где помимо России работает платежная система «Мир». Картами также можно расплатиться в Азербайджане, Венесуэле, на Кубе и в других странах.
В феврале 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», попала под санкции США, что поставило под удар обслуживание этих карт. Весной платежная системе прекратила работу в Киргизии и Армении.
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