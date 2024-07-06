 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab

Глава ЦБ Ирана сообщил о завершении интеграции платежных систем «Мир» и Shetab
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией платежных систем «Мир» и Shetab, заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин. Его слова передает агентство IRNA.

По словам Фарзина, Shetab может быть запущена в России к концу августа 2024 года. Также он рассказал о подписании соглашения о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли.

«На двусторонней встрече глав центральных банков Ирана и России на полях финансового конгресса Банка России, который состоялся в четверг 4 июля в Санкт-Петербурге, было подписано валютное соглашение с целью предоставления (обменной) ликвидности национальным валютам для коммерческих операций», — приводит IRNA заявление главы иранского Центробанка. Фарзин добавил, что в ближайшее время в торговых операциях с Россией будет задействован офшорный риал.

Материал дополняется

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Иран Центробанк платежная система платежная система "Мир"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
WSJ назвала «секретное оружие» Трампа по сбору пожертвований Политика, 16:16
Почему Испанию не наказали пенальти за «очевидную» игру рукой на Евро Спорт, 16:12
СК назвал версию причины взрыва на насосной станции в Волгограде Общество, 16:06
МОК не пустил лидеров сборной России в Париж. Кто выступит на Олимпиаде Спорт, 16:02
Мамиашвили заявил, что борцы не дождались адекватного решения МОК Спорт, 16:00
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 15:59
В Париже отпраздновали завершение ремонта мельницы кабаре «Мулен Руж» Общество, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab Финансы, 15:51
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли 50 единиц оружия Политика, 15:48
В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека Общество, 15:41
В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 15:25
В Бурятии 44 человека отравились роллами из доставки Общество, 15:24
Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после матча Евро с Испанией Спорт, 15:22
В Волгограде на насосной станции произошел взрыв Общество, 15:17