Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab

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Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией платежных систем «Мир» и Shetab, заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин. Его слова передает агентство IRNA.

По словам Фарзина, Shetab может быть запущена в России к концу августа 2024 года. Также он рассказал о подписании соглашения о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли.

«На двусторонней встрече глав центральных банков Ирана и России на полях финансового конгресса Банка России, который состоялся в четверг 4 июля в Санкт-Петербурге, было подписано валютное соглашение с целью предоставления (обменной) ликвидности национальным валютам для коммерческих операций», — приводит IRNA заявление главы иранского Центробанка. Фарзин добавил, что в ближайшее время в торговых операциях с Россией будет задействован офшорный риал.

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