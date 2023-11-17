В МИД Венесуэлы сообщили о начале работы системы «Мир» в стране

Платежная система «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы, почти 40% пунктов продаж в стране принимают карты «Мир», рассказал глава венесуэльского МИДа Иван Хиль Пинто на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«У торговых портов, таким образом, есть возможность принимать такую оплату. Что касается острова Маргарита, то там в 100% пунктов продаж вы можете расплачиваться с помощью карты «Мир», — сообщил министр.

Он уточнил, что власти продолжают сотрудничество между центральными банками Венесуэлы и России в рамках финансовой архитектуры. «Мы будем продвигаться в том, что называется «дедолларизация», и мы надеемся перейти к оплате в национальных валютах», — отметил Пинто.

О том, что в Венесуэле начала работать платежная система «Мир», в октябре рассказал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на территории страны карту «Мир» принимают более 80 тыс. терминалов.

В июне 2022 года председатель венесуэльского Центробанка Каликсто Хосе Ортега сообщил о возможности подключить Венесуэлу к платежной системе.

До начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года карту платежной системы «Мир» можно было использовать в 11 странах — Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и в частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того, как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».